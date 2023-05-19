الحوار الوطني: أبرز 9 نقاط في مناقشات صياغة الخريطة السياحية ووسائل الجذب لها

عقد الحوار الوطني، الثلاثاء الماضي، الجلسة النقاشية الثانية للمحور الاقتصادي، بعنوان الطريق نحو الجمهورية الجديدة، حول موضوعي «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها»، و«وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله»، والمدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة، بقاعة (2) بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

أبرز المناقشات بالجسلة

أوضحت إدارة الحوار الوطني، أبرز ما جرى مناقشته خلال الجلسة التي تناولت:

ـ أهمية السياحة في مصر كونها إحدى أهم القاطرات التي من خلالها ينمو القطاع الاقتصادي المصري.

ـ أنواع وفئات السياحة في مصر.

ـ دور الدولة والقطاع الخاص في الترويج السياحي.

ـ أبرز التحديات التي تواجه السياحة في مصر.

ـ أهمية الإعلام السياحي في تسليط الضوء على المنتج السياحي المصري

ـ ضرورة الموازنة بين الاستثمارات الأجنبية والوطنية وأنواع وفئات السياحة في مصر

ـ التحديات التي تواجه المستثمرين سواء على الصعيد التنفيذي أو التشريعي.

فرص الاستثمار السياحي

ـ فرص استثمارية سياحية غير مستغلة في مصر

ـ استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة فرص الاستثمار السياحي في مصر.