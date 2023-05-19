«المصريين الأحرار»: اهتمام الشارع تزايد بعد انطلاق جلسات الحوار الوطني

تابع حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، عن كثب مسار جلسات الأسبوع الأول للحوار الوطني أمس، وكان نموذج للحوار المنشود، من خلال الأطروحات المختلفة.

ولفت الحزب في بيان منذ قليل، إلى أن اهتمام الشارع المصري بالحوار، بات متزايدا، وساهم في ذلك إذاعة الجلسات من الأطروحات خاصة الجانب الاقتصادي، التي تمس المواطن في المقام الأول، موضحا أن الحزب لديه جاهزية لكل المحاور، بالدراسات الجاهزة وفق طبيعة الحال، وتهدف إلى خدمة مصر بالمقام الأول.

جلسات الحوار الوطني

وأوضح أن مسار الحوار الوطني، يؤكد أنه منصة وطاولة معبرة عن كل الآراء من جميع التيارات المختلفة المشاركة في مسيرة الحوار الوطني البناءة، ونتطلع أن يستمر الطريق في النسق والمسار للوصول إلى الهدف المنشود.

أضاف الحزب، أن مناقشات اللجان المختلفة في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، جاءت زاخرة بأفكار من كل الحضور وكان المصريين الأحرار مشاركا برؤية ودراسات واقعية وجادة في كافة المحاور، مشيرا إلى أن المناقشات والجلسات كانت حيادية دون الحجر على الآراء، أو تحديد سقف للحديث مع ضوابط مدونة السلوك المتوافق عليها، وعبر الجميع عن رؤيته دون قيود.

وسرد الحزب أبرز المداخلات والمشاركات خلال الأسبوع الأول، ومنها رؤية للنظام الانتخابي بالقائمة النسبية، وتصور مفوضية التمييز وآليات معالجة العنصرية، ورؤية التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، ودراسة تفصيلية لتحفيز الاستثمار، وتعزيز خارطة مصر السياحية، وتصورا شاملا للهوية الوطنية، والوصايا علي المال.

وإذ يؤكد المصريين الأحرار أن رؤيته في المحاور المختلفة مدروسة وقابلة للتنفيذ، وتهدف إلى إثراء الحياة العامة المصرية وخدمة الوطن والمواطن، لتحقيق هدف منشود وهو «مصر اللي بنحلم بيها».