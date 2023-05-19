عضو بمجلس الشيوخ: الحوار الوطني يناقش إطلاق تطبيق إلكتروني لوزارة السياحة

قال محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الحوار الوطني ناقش السياحة السينمائية وأن تكون مصرُ مقصدا لتصوير الأفلام العالمية، وهناك مجهود كبير جدا بُذل في هذا الأمر، وهناك لجنة تصدر التصاريح للأفلام الأجنبية خلال 72 ساعة.

تعزيز ودعم سياحة الفرد

وأضاف «القط»، خلال حواره عبر قناة «إكسترا لايف»: «كان هناك مشكلات جمركية في هذا الصدد ناقشناها في الحوار الوطني، كما نهتم بسياحة الفرد، حيث نعتمد على المجموعات السياحية، إذ أن سياحة الفرد موجودة في العالم ولها دور كبير في تعزيز القطاع السياحي، وينقصها في مصر وجود تطبيق إلكتروني رسمي لوزارة السياحة».

التطبيق يتيح فيه طرق دخول مصر ووسائل النقل والمواصلات وأسعار استرشادية

وتابع أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ هذا التطبيق سيعلن فيه طرق الدخول إلى مصر والتأشيرة ووسائل النقل والمواصلات وأسعار استرشادية للمطاعم والخط الساخن بوزارة السياحة.

وأشار إلى أن مصر نجحت في الاستقرار الأمني والبنية التحتية وتوفير وسائل استراتيجية كثيرة جدا تجعل السائح يقبل على مصر، كما أن الجلسة التي ناقشت السياحة شهدت رؤى كثيرة حول تطوير الأداء وتعزيزه، مواصلا : «نرى أن استراتيجية الدولة لجذب 30 مليون سائح في عام 2028 تحتاج إلى مؤشرات أداء ومعايير كفاءة ونظام علمي مدروس لتحديد ما إذا كنا على الطريق الصحيح».

مقترح مهم بإنشاء وحدة مؤشرات أداء سياحي

وأكد وجود مقترح مهم لإنشاء وحدة مؤشرات أداء سياحي تابعة للمجلس الأعلى للسياحة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنها ستمنحه معايير الكفاءة ومؤشرات الأداء ومعايير النتائج بأسلوب علمي ومدروس ونقاط القوة والضعف، وهذا المقترح نال استحسان اللجنة بشكل كبير.