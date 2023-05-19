الأزهر الشريف يدين اقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى

أدان الأزهر الشريف واستنكر بشدة اقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن هذا العمل الاستفزازي اختراق واضح لكل القوانين الدولية المنظمة لحماية دور العبادة والحفاظ على أرواح المصلين الآمنين.

استباحة مقدسات العرب والمسلمين

وجدد الأزهر، وفق بيان له اليوم الجمعة، مطالبته بضرورة اتخاذ موقف عربي وإسلامي جاد ومؤثر يردع هذه الاستفزازات المتكررة، ويقف بالمرصاد لهذا الاحتلال الذي استباح مقدسات العرب والمسلمين، وسعى في أرض فلسطين المحتلة فساداً وإفساداً.

رفض جرائم الاحتلال الإسرائيلي

ودعا البيان حكماء العالم إلى رفض جرائم هذا الاحتلال الذي انتهك حقوق الإنسان والمقدسات والأرض، وشرد الفلسطينيين وأخرجهم من ديارهم، ومارس ضدهم كل الانتهاكات ولا يزال يمارسها على مرأى ومسمع من العالم كافة.