مساعد وزير الخارجية الأمريكي يبحث حقوق الإنسان في البرازيل

يتوجه برايان نيكولز، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب شؤون نصف الكرة الغربي، إلى البرازيل في الفترة من 21 إلى 26 مايو الجاري لبحث ملف حقوق الإنسان في الدولة الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية.

بيان للخارجية الأمريكية

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أنه خلال وجوده في برازيليا، سيشارك نيكولز في حوار حقوق الإنسان بين الولايات المتحدة والبرازيل، وفي اجتماعات بشأن خطة العمل المشتركة بين الولايات المتحدة والبرازيل للقضاء على التمييز العنصري والعرقي وتعزيز المساواة.

وتابع البيان أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي سيشارك أيضا في حفل وضع حجر الأساس لمبنى السفارة الأمريكية الجديد.

زيارة لساو باولو

وسيلتقي خلال زيارته لساو باولو مع قادة الأعمال والصناعة، وفي ريسيفي، سوف يتواصل نيكولز مع المدافعين عن حقوق الإنسان والقادة الأفرو برازيليين.