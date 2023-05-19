إزالة 227 حالة تعدٍ على مساحة 39 فدانا و3 قراريط بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ21، تمكنت من إزالة 227 حالة تعدٍ على مساحة 39 فدانا و3 قراريط، و15521متر، منذ بدء الحملة، حتى الآن، بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ، بقيادة اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إزالة 227 حالة تعدٍ على مساحة 39 فدان و3 قيراط و15521 متر بكفر الشيخ

وأضاف «نور الدين»، أن الموجة الـ21، تُنفذ على 3 مراحل وتنتهي في 14 يوليو القادم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه، مؤكداً أنه شدّد على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية أو الري ونهر النيل سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة، وخاصةً في ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ21 من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

الموجة الـ21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة، وتطبيق القانون، وفى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللجنة العليا لاسترداد الأراضي، بالمتابعة المستمرة لأعمال الموجة الـ21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية بكافة ربوع الجمهورية.