إزالة 188 حالة تعد ضمن الموجة الـ21 في القليوبية

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة ضمن المرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة كافة أشكال التعديات.

أسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات تعد على ممتلكات الري على مساحة 6000 متر2، بمنطقة كفر سعد بمدينة بنها، وتمت الإزالة بشكل كلي باستخدام مُعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها.

أعمال المرحلة الأولى من الموجة 21

وأوضح محافظ القليوبية في بيان له أن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 21 تُنفذ بالتعاون المُثمر بين قوات الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمُدن والأحياء، مشدداً على رؤساء الوحدات القروية بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تعد جديدة لإزالتها على الفور في المهد.

رسالة ردع عامة للمُخالفين

أكد المحافظ بأن المحافظة مستمرة في إزالة جميع التعديات حتى تكون رسالة ردع عامة للمُخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة لمنع التعدي على ممتلكات الدولة والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص، لافتاً إلى أنه تم البدء في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك بالتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المُستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في إسترداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.

أوضح المحافظ أن التعديات التي تمت إزالتها حتى الآن ضمن المرحلة الأولى للموجة 21 قد بلغت 188 حالة على مساحة 40012م2، تنوعت ما بين إزالة تعديات بالبناء المُخالف وتعديات على ممتلكات الري والسكة الحديد والأوقاف والأراضي الزراعية.

وفي السياق ذاته أكدَ محافظ القليوبية على متابعته المستمرة لإنتظام سير العمل بالموجة 21 ميدانياً، ومن خلال غرفة العمليات المركزية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتحقيق المُستهدف، مشدداً على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بالمتابعة الميدانية وإستمرار التنسيق الكامل مع جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودتها مرة أخرى.