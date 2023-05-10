إزالة 213 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن «الموجة الـ21» في الدقهلية

شنت محافظة الدقهلية، حملات مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، ضمن الموجة 21، ما أسفر عن إزالة 213 حالة تعدٍ بمراكز وأحياء المحافظة، ضمن المرحلة الأولى، وسط متابعة مستمرة لأعمال الإزالات.

التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة

وأكدت محافظ الدقهلية، في بيان صحفي، أن حملات الموجة 21 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وأهمية الحفاظ على حق الدولة واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.

نتائج حملات إزالة الموجة 21 في الدقهلية

وقال المهندس محمد جلال مدير عام أملاك الدولة بمحافظة الدقهلية، إن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 21 يتم تنفيذها على قدم وساق، وذلك بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء.

وأوضح «جلال»، أنه جرى اليوم تنفيذ 11 قرار إزالة بالتعدي، منها 4 تعديات على المباني بمساحة 215 مترا مربعا، و7 تعديات بالزراعة على مساحة 17 سهما و3 قيراط، و2 فدان بمراكز بني عبيد نبروه طلخا ولاية الموارد المائية والري، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة المذكورة 213 قرار إزالة.

وذكر أن حالات الإزالات منها 102 قرار تعدٍ بالمباني على مساحة 3423 مترا مربعا و105 قرارات تعد بالزراعة على مساحة 5 أسهم و4 قيراط و25 فدانا و6 قرارات تعد على الرقعة الزراعية بمساحة 2002 متر مربع بمراكز ومدن المحافظة.