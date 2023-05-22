محمية أشتوم الجميل في بورسعيد.. تحافظ على التنوع البيولوجي ومكان لراحة الطيور

تعتبر «أشتوم الجميل» ببورسعيد هي المحمية السابعة التي تم إعلانها محمية طبيعية على مستوى الجمهورية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 459 لسنة 1988، وهي من الأراضي الرطبة ومكانًا يمثل عزلة طبيعية للطيور، ويوجد بها العديد من الأسماك والنباتات والآثار.

من جانبه، قال دكتور حسين رشاد مدير محمية أشتوم الجميل، إن المحمية تقع في واجهة خطوط سير هجرة الطيور، ويعتبر تل تنيس الأثري مكانًا للراحة والغذاء والتكاثر لأنواع الطيور المقيمة والمهاجرة كافة، وتأتي إليها مجموعات الطيور المهددة بالانقراض أيضًا.

الحفاظ على المخزون السمكي في محمية أشتوم الجميل

وأضاف «رشاد» أن محمية أشتوم الجميل تساهم في الحفاظ على المخزون السمكي داخل بحيرة المنزلة، والتنوع البيولوجي، وصيانة النظم الإيكولوجية والبيئية، إضافة إلى الغطاء النباتي داخل النظم البيئية المتنوعة، والحفاظ على المعالم الأثرية بمنطقة تنيس.

ولفت إلى أن جامعتي قناة السويس والمنصورة تجريان العديد من الأبحاث والدراسات العلمية للحفاظ على الحياة البرية بالمحمية، وسبل تنميتها وتطويرها.

المحمية تضم أيضا بوغازي

ولفت إلى أن المحمية تقع بالجزء الشمالي الشرقي من بحيرة المنزلة، وتضم بوغازي، وهو عبارة عن فتحة ضيقة تصل البحر المتوسط ببحيرة المنزلة، وتسمح بدخول أسماك متنوعة إلى البحيرة وتكاثرها بعيدا عن تيارات المياه، ومساحتها زادت حوالي 40 كيلومترا مربعًا بعد تعديل المساحة بالقرار رقم 2780 لسنة 1998، لتصل مساحتها إلى 180 كيلومترًا ثم اصبحت مساحتها 203 كم مربع بموجب القرار رقم 2423 لسنة 2019.