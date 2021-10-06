محمية أشتوم الجميل أولى زيارات «أهل مصر» ببورسعيد

أطلقت قصور الثقافة أولى فعاليات مشروع «أهل مصر» للأطفال والذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى أسبوعًا ثقافيًا وفنيًا بمحافظة بورسعيد لأطفال مصر من المحافظات الحدودية والقاهرة وبورسعيد في الفترة من 5 إلى 12 أكتوبر.

بدأت الفعاليات بمشاهدة فيلم تسجيلي يعرض معلومات عن «محمية أشتوم الجميل» نظرا لاحتوائها على طيور مهاجرة مهددة بالانقراض وثروة سمكية نادرة، كما عاش على أرضها اكثر من 3 آلاف مواطن يعمل أغلبهم بمهنة الصيد.

وتقع المحمية ببحيرة المنزلة ويتم تغذية البحيرة من خلال بوغازي لنقل المياه من البحر للبحيرة، كما تضم آثار جزيرة تنيس والتي تعود للعصر الأيوبي، وتم نقل كافة القطع الأثرية للعرض بمتحف بورسعيد الحربي.

أبرز المحميات الطبيعية في مصر

ومن الجدير بالذكر أن مصر تضم في كل محافظاتها عدة محميات طبيعية مثل محمية سالوجا وغزال بأسوان، محمية جبل علبة بشلاتين، ومحمية العُميد بمطروح، محمية رأس محمد بجنوب سيناء، والأحراش بشمال سيناء.

تفاصيل مشروع أهل مصر:

يتضمن الأسبوع الثقافي العديد من الزيارات الميدانية التثقيفية التي تتخللها ورش حكي توعوية لترسيخ الهوية والمواطنة وتعزيز ثقافة التفكير لدى الطفل، من بينها زيارة لمسجد السلام والكاتدرائية الرومانية، ثم زيارة حديقة فريال وشاطئ الريفيرا، يليها زيارة المتحف الحربي، بالإضافة لتفقد متحف النصر للفن الحديث.

ويشهد حفل الختام المقرر إقامته بقصر ثقافة بورسعيد تقديم فقرات فنية لفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية، إلى جانب معرض لنتاج الورش الفنية والثقافية المنفذة على مدار الأسبوع.

وانطلقت المرحلة الثالثة من أسبوع الدمج الثقافي «أهل مصر» انطلقت في أغسطس الماضي بالإسماعيلية ثم الإسكندرية، ويهدف لرفع الانتماء للوطن، وتم توسيع قاعدة المشاركة على مستوى الجمهورية.