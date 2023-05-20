الثاني من نوعه.. زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جزيرة لويالتي بكاليدونيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر، جنوب شرق جزيرة لويالتي بكاليدونيا الجديدة التابعة لفرنسا في جنوب غرب المحيط الهادئ على عمق 20 كيلومترا، تحت سطح الأرض.

وكاليدونيا الجديدة تجمع خاص تابع لفرنسا يقع في أوقيانوسيا، جنوب غرب المحيط الهادئ على بُعد 1210 كيلومترات شرق أستراليا.

وزلزال اليوم السبت، هو الثاني من نوعه الذي يضرب جنوب شرق جزيرة لويالتي، خلال أقل من 24 ساعة.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات فجر اليوم السبت، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جنوب شرق جزيرة لويالتي بكاليدونيا الجديدة التابعة لفرنسا، في جنوب غرب المحيط الهادئ على مسافة 427 كيلومترا شرق نوميا عاصمة كاليدونيا الجديدة.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن مركز الزلزال وقع على مسافة 415 كيلومترًا من نوميا، وعلى عمق 45 كيلومترًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأمس الجمعة، ضرب زلزال بقوة 7.7 ريختر، جنوب شرق جزيرة لويالتي بكاليدونيا الجديدة على عمق 30 كيلومترا، وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.