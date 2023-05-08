هزة أرضية تضرب المحيط الهادئ بالقرب من الأراضي الروسية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر المحيط الهادئ، بالقرب من الأراضي الروسية، وفقا لما ذكرته الدائرة الإقليمية لوزارة الطوارئ الروسية في شبه جزيرة «كامتشاتكا»، أقصى شرق البلاد.

وقالت الدائرة الإقليمية لوزارة الطوارئ الروسية بشبه جزيرة كامتشاتكا، إن الهزة الأرضية وقعت على عمق 22 كيلومترا، مشيرة في بيان، إلى أن الهزة وقعت على مسافة 134 كيلومترا من مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

وفي 3 إبريل الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، شبه جزيرة كامتشاتكا، شرق روسيا، فيما قالت الهيئة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، إنّ عمق الهزة بلغت 99.5 كيلومتر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.