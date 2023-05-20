اتفاقية بين جامعتي عين شمس وليون لمنح الليسانس في القانون من فرنسا

وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق، بمقر رئاسة جامعة ليون 3 بفرنسا، وبحضور القائم بعمل رئيس جامعة ليون ونواب رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق، اتفاقية جديدة لتجديد اتفاقية التعاون والشراكة بين الجانبين لمدة خمسة أعوام.

جامعة عين شمس

ونصت الاتفاقية الجديدة لأول مرة على منح طلاب الشعبة الفرنسية بالكلية درجة الليسانس فى الحقوق من فرنسا، وهي الدرجة المعترف بها على مستوى الاتحاد الأوروبي، بينما يحصل الطلاب في الوقت الحالي على شهادة في الدراسات القانونية من جامعة ليون.

الحصول على درجة الليسانس من فرنسا

ويحصل الطلاب وفقا للاتفاق الجديد بنهاية السنة الرابعة بالشعبة الفرنسية على درجة الليسانس في الحقوق من فرنسا، كما يحصل الطالب على درجة الليسانس في الحقوق من مصر، وأيضا على عدد من الساعات يؤهله للالتحاق مباشرة بالسنة الثانية من الماجستير، سواء فى جامعة ليون (3) أو في جامعة عين شمس.

كما نصت اتفاقية الليسانس على حق الطلاب المقيدين بالشعبة حاليا في الاندماج في النظام الجديد، إذا ما استوفوا الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية، وحق الطلاب الذين تخرجوا من الشعبة العام الماضي في الحصول على «دبلوم مميز في الدراسات القانونية» من جامعة ليون 3 نظير ما درسوه من ساعات إضافية عن بعد.

تجديد اتفاقية الشراكة

كما شمل الاتفاق تجديد الاتفاقية بين الجامعتين بشأن الماجستير الذي تقدمه جامعة ليون 3 في مقر جامعة عين شمس، وهو ما يحصل بموجبه الطلاب على درجة الماجستير من فرنسا، بعد إتمامهم الدراسة بمقر كلية الحقوق بجامعة عين شمس.

وحضر مراسم التوقيع من الجانب الفرنسى كل من الدكتور مارك بونينيش، القائم بعمل رئيس جامعة ليون (3)، ونائب الرئيس للشؤون المؤسسية والعامة، والدكتورة ناتلي كريف، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور مانويل جوبير، نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية، والدكتور أولفييه جو، عميد كلية الحقوق، وحضرها مع رئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني كل من الدكتور محمد صافي، عميد الكلية، والدكتور خالد حمدى، مدير الشعبة الفرنسية، والدكتور أحمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولى، والدكتورة نورا عيسى، نائب مدير الشعبة.

وقد سبقت توقيع الاتفاقية التي تضمنت الكثير من التفاصيل العلمية والإدارية والمالية الجديدة جلسات عمل مطولة منذ بداية الأسبوع بين الوفد المصري والوفد الفرنسي المكون من عميد كلية الحقوق بليون، ونائب العميد الأستاذ الدكتور دافيد ديروسان، والدكتور ستيفان باييه، منسق الشعبة من الجانب الفرنسي في السنوات الماضية، وفاليري تامبير، مديرة الشؤون المالية والإدارية بجامعة ليون.

وتعهد الطرفان بالعمل على الفور على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الجامعتين، لإدخال الاتفاقية حيز النفاذ.