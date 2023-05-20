تعليمات لطلاب الجامعات أثناء أداء الامتحانات.. تعرف عليها

يفصل طلاب الجامعات المصرية للسنوات الدراسية المختلفة، أيام قليلة عن بداية الامتحانات النظرية للفصل الدراسي الثاني، بينما البعض بدأ بالفعل الامتحانات العملية، ليتسائل الطلاب عن محاذير الامتحانات بالجامعة، خاصة طلاب الفرقة الأولى.

وتتبع الجامعات المصرية جميعا، اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، التي تتضمن المادة 125، محاذير وتعليمات الامتحانات للطلاب المنتسبين للجامعات والمعاهد المصرية، التي تتبع المجلس الأعلى للجامعات.

محاذير الامتحانات بالجامعات

تضع كل جامعة على موقعها الخاص، التعليمات الخاصة ومحاذير دخول الامتحانات للطلاب، وتصدر التحديث لها قبل بداية الامتحانات سنويا، وترصد «الوطن»، أبرز محاذير الامتحانات لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، وفقا لبيان الجامعات المصرية، واللائحة التنفيذية لتنظيم الجامعات، وبيانها كالتالي:

- يمنع منعا باتا دخول الطلاب لجان الامتحانات بالكتب والملخصات التى لها صلة بالمادة أو الهواتف المحمولة.

تعليمات لطلاب الجامعة بالامتحانات

- التأكد من شخصية كل طالب قبل بدء الامتحان.

- الكتابة باللون الأزرق فقط بكراسات الإجابة.

- عدم التواجد داخل مقار اللجان الامتحانية بدون البطاقة الجامعية ورقم الجلوس.

- عدم اصطحاب الآلات الحاسبة المبرمجة ذات الذاكرة داخل لجان الامتحان.

- عدم التأخير عن مواعيد بداية الامتحان أكثر من 15 دقيقة.

- عدم التحدث مع أي زميل داخل لجان الامتحان.

- لا يسمح بالخروج من مقار لجان الامتحان قبل مرور نصف الوقت.

- عدم التواجد أمام مقر اللجنة الامتحانية بـ15 دقيقة على الأقل.

- عدم التدخين داخل اللجان الامتحانية.

-عدم الرد على أي زميل أثناء الامتحان.