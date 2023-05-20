موعد مهرجان زهور الربيع.. «الزراعة» تستعد لإطلاق النسخة الـ90

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنظيم الدورة الـ90 من معرض زهور الربيع، والذي من المقرر أن يبدأ فعالياته الأسبوع المقبل، ويستمر لمدة شهر بمقر المتحف الزراعي بالدقي.

وقال علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إنَّ معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، لافتًا إلى أنَّه يعد حدثًا ثقافيًا اقتصاديًا متميزًا يحرص على زيارته المواطنون، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

وأضاف «عزوز»، أنّ المعرض يقام تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، لافتًا إلى أنَّ شعار المعرض هذا العام «100 مليون شجرة»، وسيتمّ توفير جميع أنواع شتلات الأشجار الخشبية، والزينة، والمثمرة بسعر التكلفة.

ومن ناحيته، قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين بالوزارة إنَّ العارضين يجهزون الأجنحة الخاصة بهم لعرض منتجاتهم، مشيرًا إلى أنَّ العمل جار على قدم وساق استعدادًا لافتتاح المعرض، موضحًا أنَّه مازال الباب مفتوحًا أمام العارضين للاشتراك في معرض زهور الربيع، ويتمّ تلقي الطلبات يوميًا بمقر إدارة المتحف الزراعي بالدقي.

يُذكر أنَّ معرض زهور الربيع يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلًا عن منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة.