سعر تذكرة معرض زهور الربيع ومكانه الجديد.. النباتات تبدأ من 5 جنيهات

تستعد وزارة الزراعة لتنظيم معرض زهور الربيع في نسخته الـ90، خلال الأيام المقبلة، إذ يقام المعرض يوم السبت الموافق 13 مايو، بالمحتف الزراعي بحي الدقي، وفقًا للدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة.

ويحرص قطاع كبير من المواطنين على زيارة معرض زهور الربيع، وانتظاره من العام للعام، لذا تستعرض «الوطن» مكان معرض زهور الربيع وسعر التذكرة والنباتات.

مكان معرض زهور الربيع

وغيّرت وزارة الزراعة مكان تنظيم معرض زهور الربيع، والذي كان يقام في الأعوام السابقة بحديقة الأرورمان الواقعة أمام جامعة القاهرة، ونُقل هذا العام إلى المتحف الزراعي بجانب وزارة الزراعة في حي الدقي 1 شارع نادي الصيد.

سعر تذكرة معرض زهور الربيع

وفيما يتعلق بسرعة تذكرة دخول معرض زهور الربيع أوضح مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، أن سعر التذكرة، لن تزيد عن سعرها العام الماضي، وهي 10 جنيهات للفرد، أما أسعار النباتات المعروضة فتبدأ من 5 جنيهات، وفقا لنوعية النباتات.

ويقام معرض زهور الربيع هذا العام تحت شعار «100 مليون شجرة»، إذ تتوفر به شتلات لزراعة الأشجار الخششبية وأشجار الزينة وأشجار الفاكهة وغيرها، وستكون هذه الشتلات بسعر التكلفة، وبجانب الزهور والنباتات تعرض بعض مستلزمات الإنتاج الزراعي وأنظمة الري الحديث الخاصة باللاند سكيب ومنافذ بيع السلع الغذائية.

معرض خير مزارعنا لتوفير السلع

ويعد معرض زهور الربيع هو الأهم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط من بين المعارض المخصصة لبيع الزهور ونباتات الزينة واللاند سكيب والمنتجات للزراعة، ويشارك فيه منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب، وعلى هامش معرض زهور الربيع يقام معرض مبادرة خير مزارعنا لبيع السلع الغذائية والأساسية للجمهور بأسعار تنافسية، ويستمر طيلة أيام معرض الزهور.