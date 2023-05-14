«الزراعة»: إطلاق معرض زهور الربيع في نسخته الـ90 نهاية مايو الجاري

أعلنت وزارة الزارعة واستصلاح الأراضي موعد إطلاق معرض زهور الربيع 2023، بعد تغيير موعده حيث يتم تنظيم الحدث في المتحف الزراعي بمنطقة الدقي.

وأضاف مصدر مسؤول في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن موعد معرض زهور الربيع الجديد سيكون آخر شهر مايو الجاري على أن يستمر لمدة شهر لافتا إلى أن المعرض سينطلق في نسخته رقم 90 في المتحف الزراعي بالدقي، بجوار وزارة الزراعة، مؤكدا أنه سيقام معرض خير مزارعنا لأهالينا على هامش معرض الزهور.

معرض الزهور 2023

ويعد معرض زهور الربيع هو المعرض الدوري سنويا والأكبر والأقدم في المنطقة العربية، ويقام تحت رعاية وزارة الزراعة وعلى مدار 90 عاماً ويعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا.

ويقدم المشاركون في معرض الزهور العديد من أنواع نباتات الزينة والزهور ومستلزمات تنسيق الحدائق، ويشارك فيه منتجو الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلا عن منافذ بيع السلع الغذائية.

كما يقدم المعرض أيضا نباتات الزينة «الحولية والمعمرة» وزهور القطف وبراعم أزهار وأكاليل الزهور وشتلات الفاكهة بجميع أنواعها الاستوائية وأشجار الفاكهة النادرة.