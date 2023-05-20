خبير علاقات دولية: الرئيس السيسي أكد على مفهوم الدولة الوطنية في قمة جدة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إنّ قمة جدة خرجت برسائل واضحة فيما يسمى بالثوابت العربية، فالرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أهمية مفهوم الدولة الوطنية، لأن جزءًا كبيرًا من مشكلات العالم العربي السابقة هو انهيار الدولة الوطنية المركزية بسبب صعود ميليشيات موازية وكيانات مسلحة عسكرية، وبالتالي فقد جرى إعاقة الدولة وزيادة التدخلات الخارجية.

الرئيس السيسي أكد على مفهوم الدولة الوطنية

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «الرئيس السيسي أكد على مفهوم الدولة الوطنية، أي دولة واحدة، مؤسسة واحدة، جيش واحد، شرطة واحدة، وسلطة واحدة، لأن هناك دول عربية كثيرة تواجه مشكلة متعلقة بهذا الأمر مثل اليمن وليبيا والسودان وقبل ذلك في دول أخرى».

القيادة السياسية تؤكد أهمية الحفاظ على وحدة الدول العربية

وتابع خبير العلاقات الدولية، أنّ القيادة السياسية تؤكد دائما أهمية الحفاظ على وحدة الدول العربية والدولة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية والحلول السياسية التوافقية العربية، كما أن هذه القمة قدمت لأول مرة حلولا عربية لمشكلات عربية، ففي السابق كانت الأزمات عربية والحلول لم تكن عربية.

وشرح خبير العلاقات الدولية، إنّ هناك حالة عربية مختلفة انعقدت فيها قمة جدة، فقد استعاد الجسد العربي جزءً كبيرا من عافيته السياسية والاقتصادية والأمنية، فبعد العشرية السوداء «الربيع العربي» كان الجسد العربي عليلا بأمراض عدة، مثل الإرهاب، الحروب، اللاجئين، الدمار، والتدخلات الخارجية.

وأضاف خبير العلاقات الدولية أن المنظومة العربية واجهت تحديات كبيرة واختبارات غير مسبوقة، والآن هناك عافية عربية وحضور عربي قوي، وحدث هذا بسياسات مصر مع السعودية ودول الخليج، وتم تحويل المنطقة العربية إلى منطقة يمكنها استعادة زمام المبادرة.

وتابع خبير العلاقات الدولية، أنّ العمل العربي المشترك أصبح في حالة قوية بسبب جهود مصر في الأعوام الأخيرة، وجرى تنظيم أكثر من قمة على مدار 3 سنوات سابقة من أجل تنقية الأجواء العربية وتصفير المشكلات الإقليمية في المنطقة.

الوضع العربي على المستوى الدولي زاد أهمية استراتيجية

وأشار إلى أن الوضع العربي على المستوى الدولي زاد أهمية استراتيجية، وحضر الرئيس الأوكراني وألقى نظيره الروسي كلمة، مشددًا إلى تنظيم قمم عربية صينية وأخرى أمريكية، وهو ما يؤكد أن العالم العربي أصبح رقما فاعلا في المعادلة الإقليمية والدولية.