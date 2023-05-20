وكيل «خارجية الشيوخ»: صراع القوى الدولي مؤشر لأزمات جديدة

قالت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، إن المستقبل السياسي الدولي قد يشهد مزيدا من الصراعات في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال الورقة البحثية التي قدمتها مؤتمر الجمعية العربية للعلوم السياسية ببيروت، عن مستقبل النظام الدولي، بأن السيناريو المرجح في المستقبل القريب هو سيناريو الصراع وتأجيج الأزمات في العديد من مناطق العالم.

استراتيجية أمريكا وروسيا

وأشارت النائبة سماء سليمان إلى أن هناك مؤشرات تعزز هذا السيناريو، يأتي على رأسها استراتيجية روسيا والتي أسمتها استراتيجية استرداد النفوذ والمكانة والتي حددت مستويات للتنفيذ منها: استخدام الهجمات السيبرانية والتدخلات العسكرية المباشرة وغير المباشرة وتعزيز التحالف مع الصين ومنظمة شنغهاي، فضلا عن التطوير في التسليح والتسلح الرقمي.

وقالت إن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية التي ذكرت أنها ستركز على تعزيز دورها في مناطق محددة منها منطقة دول توروبا ومنطقة البحر المتوسط ومنطقة المحيطين الهادي والهندي ومنطقة الخليج العربي، وكذلك استراتيجية الصين التي وضعت ثوابت لها تتمثل في استعادة السلامة الإقليمية ومنع سيطرة قوة جديدة على منطقة آسيا والمحيط الهادي، فضلا عن توفير بيئة دولية مواتية للتنمية الاقتصادية، ما يعني أن الصين سيكون لها دور في تشكيل النظام الدولي.

استمرار الصراع

وشددت الدكتورة سماء سليمان عضو مجلس الشيوخ، على وجود نقاط خلاف كثيرة بين الثلاث دول الكبرى في النظام الدولي، ما يتوقع معه استمرار الصراع بين القوى الكبرى لتغيير بنية النظام الدولي من خلال ظهور مزيد من الأزمات في المدى القريب والمتوسط.