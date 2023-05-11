عضو مجلس الشيوخ: الحوار الوطني سيستفيد من أفكار الشباب.. (فيديو)

قال الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، إنّ مصر دولة شابة، حيث إن النسبة الأكبر من السكان في مصر شباب، ما يمثل مرتكز قوة للدولة المصرية، لافتًا إلى أن الحوار الوطني فرصة للشباب للتعبير عن طموحاتهم وأحلامهم، كما أنهم متعطشون بقوة للمشاركة السياسية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «أنا أستاذ جامعي، وبالتالي أنسق الأنشطة الطلابية في الكلية التي أعمل بها، وبالتالي فأنا قريب منهم، والاحتكاك بهم منحني انطباعا مفاده أننا لدينا منجم أفكار موجود لدى طلاب الجامعات».

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنّ عددا كبيرا من طلاب الجامعات لديهم أفكارا كثيرة قابلة للتنفيذ، بينها أفكار بدأوا في تنفيذها بمفردهم، مثل المشروعات الصغيرة وتدريب كوادر صغيرة، وهو ما يمكن للدولة أن تستغله.

وأوضح، أنه منذ 6 سنوات كان هناك صراعًا على الانتخابات الطلابية، لكن هذا الأمر تغير خلال السنوات الأخيرة واحتدم التنافس وأصبح النشاط الجامعي قويا للغاية.