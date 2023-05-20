«طاقة النواب»: لقاءات الرئيس السيسي لدعم العمل العربي واستقرار المنطقة

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات القمة العربية الـ32 التي عقدت في جدة أمس الجمعة، جاءت كاشفة لأزمات المنطقة تعاني منها دولها مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي نجح في توصيف تلك الأزمات ووضع الحلول.

الأمن القومي العربي

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن ما نشهده في بعض الدول من أزمات يؤكد أهمية رؤية الدولة المصرية بضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي أمس لضمان مستقبل أفضل لشـعوبنا ومنع كافة التدخلات الخارجية.

وأشاد النائب محمد الجبلاوي، بتأكيد الرئيس السيسي، أن الأمن القومي العربى هو كل لا يتجزأ، وإنه قد حان الوقت لأخذ زمام المبادرة للحفاظ عليه، وكذلك تأكيد الرئيس بأن المقاربات العربية المشتركة، هى الوسيلة المثلى، لمراعاة مصالحنا، وتوفير الحماية الجماعية للشعوب العربية، ودفع مسيرة التنمية خطوات كبيرة للأمام.

لقاءات الرئيس السيسي

كما أكد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس السيسي خلال حضوره القمة العربية مع مختلف القادة والزعماء العرب ستساهم هي الأخرى في دعم العمل العربي المشترك وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدًا بعودة سوريا مرة أخرى إلى جامعة الدول العربية، ومشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية، مشددًا انها تعد بداية للتفعيل العملي للدور العربي وكذلك القدرة على تسوية الأزمة السورية.