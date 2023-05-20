تفاصيل امتحان الجبر والإحصاء للصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تفاصيل امتحان الجبر والإحصاء الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني، مشيرة إلى أنّ الأسئلة سهلة الصياغة فنيًا ولغويًا وشملت جميع دروس المنهج المقرر، وكافية للوقت المقرر للإجابة مع وجود فترة زمنية للمراجعة، وتنوعت الأسئلة بين الموضوعي والمقالي.

امتحان الجبر والإحصاء الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنَّ ورقة امتحان الجبر والإحصاء للصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني، جاءت في صفحتين وكانت الورقة واضحة ومنسقة والطباعة جيدة وعدم وجود أي مشاكل في الامتحان.

وتفقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، لجنة مدرسة عمار بن ياسر الإعدادية بنين التابعة لإدارة النزهة التعليمية، واطمأن على حسن سير امتحانات الجبر والإحصاء للصف الثالث الإعدادي، إذ أدى بها الامتحان 344 طالبًا في 17 لجنة، كما اطمأن على أداء الطلبة للامتحان وسألهم عن الامتحانات وكانت إجابة الطلبة مطمئنة، وتمني لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح .

امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية دون مشاكل

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، لجنة مدرسة النصر للغات، إذ كان في استقبال، إذ أدى الامتحان 320 طالبًا في 16 لجنة، تغيب منهم طالب، مشيرًا إلى توفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم بسهولة ويسر واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وربط غرفة عمليات المديرية مع غرفة عمليات الإدارات التعليمية للمتابعة والتواصل مع اللجان وتذليل أي عقبات.

وأكّدت مديرية التعليم بالقاهرة، عدم التهاون في الغش إلكتروني طوال فترة الامتحانات، مؤكّداً اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن انتظام سير الامتحانات والتعامل الفوري والمباشر مع حالات الغش التي يتمّ رصدها وفقاً للقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.