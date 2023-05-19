امتحانات الدبلومات الفنية 2023.. «التعليم» تكشف الاستعدادات النهائية

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 للتدريبات العملية والمعملية غداً السبت الموافق 20 مايو، على أن تنطلق الامتحانات التحريرية يوم السبت الموافق 27 من نفس الشهر، على أن تنتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023، ومن المقرر أن تستكمل الامتحانات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية بدء من الجمعة 9 يوينو 2023 ولمدة أسبوع.

محظورات امتحانات الدبلومات الفنية 2023

بالتزامن مع تحديد موعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2023، حددت وزارة التربية والتعليم الفني، عددا من المحظورات قد تعرض للرسوب في الامتحانات، لافتة إلى أنه هناك تنسيق كامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على الاستعدادات النهائية الكاملة للامتحانات.

وحذرت الوزارة من اصطحاب الطلاب أو المعلمين للتليفون المحمول، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن، سواء حيازة التليفونات المحمولة أو انتحال صفة الطالب أو الطرق التقليدية.

وفي مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بالجيزة، بأن مدارس التعليم الفني بالإدارات التعليمية بالجيزة مستعدة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023، موضحاً أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 58582 طالبا وطالبة بمختلف النوعيات والتخصصات.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023.. عدد الطلاب

وأضاف أشرف سلومة، في تقرير صادر عن المديرية، أن عدد طلاب الدبلومات الفنية تخصص صناعي 25529، وعدد الطلاب تخصص زراعي 3575، وعدد الطلاب تخصص تجاري 25352، وعدد الطلاب تخصص فندقي 4126، موضحاً أنهم موزعين على 195 لجنة.

وأشار إلى أنه تم التنبيه على رؤساء لجان النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية 2023، بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان، على ألا يتجاوز عدد الطلاب العدد من «16-18» طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان، كما أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية وتعمل على مدار اليوم.