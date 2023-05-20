«التعليم» تحقق في مزاعم تداول أسئلة الجبر للشهادة الإعدادية

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم الفني، إنّ الغرف العمليات بالمديريات التعليمية والإدارات، رصدت الصور المتداولة لأوراق الأسئلة لامتحان الجبر للشهادة الإعدادية عبر صفحات الغش؛ للتحقق منها والتأكد من صحتها.

ضبط الطلاب المسؤولين عن تصوير ورق الأسئلة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال التأكد من صحة الأسئلة المتداولة، سيتم ضبط الطلاب المسؤولين عن تصوير ورق الأسئلة ونشره عبر صفحات الغش واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأكد المصدر، أنّه سيتم تطبيق قانون مكافحة الغش على كل من حاول تصوير أو نشر ورق الأسئلة عبر صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصل العقوبة فيه إلى الحبس والغرامة.

كما أكدت مصادر مسئولة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جار معرفة مصدر خروج امتحان مادة الجبر للشهادة الإعدادية قبل بدء الامتحان بدقائق، وسيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الواقعة حال التأكد من صحتها.

امتحانات الشهادة الإعدادية

جدير بالكر أن جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي «تليجرام»، زعمت تداول صور من أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، منها امتحان مادة الجبر لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة وأسيوط وكفر الشيخ وقنا وبعض المحافظات الأخرى، والذي يؤديه الطلاب باللجان الامتحانية الآن.