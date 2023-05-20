أسئلة امتحان مادة «العلوم» لطلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

أدى نحو 63 ألفاً و307 طالباً وطالبة بمحافظة كفر الشيخ ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، للعام 2022 - 2023، فى مادة «العلوم»، في 347 لجنة بـ13 إدارة تعليمية، على مستوى المحافظة، بالفترة الثانية، بعد أداء امتحان مادة «الجبر» بالفترة الأولى.

أسئلة امتحان مادة «العلوم»

وتضمن امتحان مادة «العلوم» للشهادة الإعدادية، سؤالاً بعنوان «الهرمون المسؤول عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية المؤنثة هو»، ومن بين الاختيارات «البروجستيرون - التستوستيرون - الأدرينالين - الأستروجين»، والصحيح «الأستروجين»، وسؤال بعنوان «حاصل ضرب شدة التيار في الزمن اللازم لتدفق هذا التيار ينتج كمية فيزيائية تقاس بوحدة تسمي»، ومن بين الاختيارات «أمبير - كولوم - أوم - ڤولت»، والصحيح «كولوم»، وذلك بحسب منى أبو المعاطي، مُعلم أول العلوم بالمرحلة الإعدادية بإدارة الحامول التعليمية.

كما تضمنت أسئلة امتحان مادة «العلوم» للشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، أيضاً سؤالاً «احسب الشغل المبذول لإضاءة المصباح بواسطة تيار كهربائي 0,5 أمبير يمر في المصباح الكهربائي ويكون فرق الجهد بين طرفيه 10 ڤولت خلال 4 دقائق».

امتحانات الشهادة الإعدادية

ووفقاً لما ذكره بعض طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، فإن امتحان مادة «العلوم» جاء في مستوى الطالب المتوسط، باستنثاء بعض النقاط التي تقيس مستوى الطالب المتفوق، مشيرين إلى أن اللجان كانت منضبطة، وأن المراقبين وفروا جواً من الهدوء للطلاب.