انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 بالمحافظات

انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 بالمحافظات، صباح اليوم السبت، وتستمر حتى يوم السبت 27 مايو، بمتابعة رؤساء المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

ويؤدي طلاب المعاهد الأزهرية امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 وسط إجراءات تنظيمية مشددة، وتوفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في حالة من الهدوء والاستقرار.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

وبحسب جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، فإن الطلاب يؤدون الامتحانات في المواد الآتية:

السبت 20 مايو: امتحان مادة الفقه من الساعة 9 إلى 11 صباحًا، ثم امتحان مادة اللغة العربية ورقة أولى «النحو والصرف» من 11:30 صباحًا إلى 1:30 مساءً.

الأحد 21 مايو: حفظ القرآن الكريم وتجويده من 9 إلى 11 صباحًا، ثم امتحان مادة الثقافة الإسلامية من 11:30 صباحًا وحتى الساعة 1:30 مساءً.

الاثنين 22 مايو: امتحان مادة اللغة العربية ورقة ثانية «المطالعة والنصوص وفنون الكتابة» من 9 إلى 11:30 صباحًا، ثم امتحان مادة الهندسة من الساعة 12 إلى 2 مساءً.

الثلاثاء 23 مايو: امتحان مادة أصول الدين ورقة أولى «التفسير والحديث» من الساعة 9 إلى 11 صباحًا، ثم امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 11:30 صباحًا حتى 1:30 مساءً.

الأربعاء 24 مايو: امتحان مادة أصول الدين ورقة ثانية «التوحيد والسيرة» من الساعة 9 إلى 11 صباحًا، ثم امتحان مادة العلوم من الساعة 11:30 صباحًا وحتى 1:30 مساءً.

الخميس 25 مايو: امتحان مادة الجبر من 9 إلى 11 صباحًا، ثم امتحان التربية الفنية من الساعة 11:30 صباحًا إلى 1 مساءً، ثم امتحان الحاسب الآلي من 1:30 إلى 3:30 مساءً.

السبت 27 مايو: امتحان مادة اللغة الأجنبية من 9 إلى 11:30 صباحًا، ثم امتحان مادة المستوى الرفيع من 12 وحتى الساعة 2 مساءً.

اختبار المكفوفين شفهيا في جميع المواد المقررة

ووفقاً لجدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، فإن الطلاب المبصرين يمتحنون شفهيًا في حفظ القرآن الكريم وتجويده والمطالعة والنصوص، فيما يُختبر المكفوفون شفهيًا في جميع المواد المقررة عليهم، كما أن امتحان مادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع المشار إليهما في جدول امتحانات الشهادة الإعدادية خاصتان فقط بطلاب المعاهد النموذجية والخاصة.