محافظ الإسكندرية: إجراءات مشددة لتأمين وتطهير لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، عددا من اللجان الامتحانية بعدد من المدارس للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022 / 2023، والتي بدأت اليوم السبت وتنتهي 25 مايو الجاري، ويؤديها أكثر من 103 آلاف طالب وطالبة، وكان في استقباله الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

تعليمات امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

وشدد محافظ الإسكندرية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

وأكد «الشريف»، في بيان اليوم، على كافة الأجهزة التنفيذية والأحياء بالتعاون والتنسيق مع تعليم الإسكندرية لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب، مُوجهًـا رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

إحصائيات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

وأوضح المحافظ أن عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 103119 طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام 378 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، منها 60 لجنة بإدارة المنتزه أول، و40 لجنة بالمنتزه ثان، و79 بإدارة شرق، و41 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، و10 لجان بالجمرك، و43 لجنة بالعجمي، و33 بالعامرية، و39 بإدارة برج العرب، وذلك بمشاركة 13648 ملاحظًا، و1475 مراقبًا، و1208 معاونين، فيما بلغ عدد رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل 756 شخصا.

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