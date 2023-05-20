إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري شمال الضفة الغربية

أصيب فتى فلسطيني (16 عامًا)، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز برطعة العسكري جنوب غرب جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

إصابة فلسطيني بالرصاص

وذكر مدير إسعاف الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الفتى بشار سليمان طعمة، بمحاذاة السياج القريب من الحاجز العسكري، وأصابته بالساق، واحتجزته قبل أن تقوم بتسليمه للطواقم الطبية الفلسطينية.

نقل الشاب الفلسطيني إلى المستشفى

وأضاف أنه جرى تقديم الإسعافات الأولية للفتى، من قبل طواقم الهلال الأحمر، ونقله إلى مستشفى ابن سينا في جنين لتلقي العلاج.