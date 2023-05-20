تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يسعى فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح، للحفاظ على آماله بالالتحاق ببطولة دوري أبطال أوروبا العام المقبل، بحجز مقعد له ضمن الأربعة الأوائل في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بتحقيق الفوز على أستون فيلا اليوم السبت.

وتنطلق مباراة ليفربول وأستون فيلا على ملعب آنفيلد، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، السبت، في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول

ويسعى محمد صلاح ورفاقه في ليفربول الفوز في مباراة اليوم بـ الدوري الإنجليزي الممتاز، لحسم مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا فى نسخته المقبلة، مع انتظار تعثر مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الرابع الذي يتقدم على الريدز بفارق نقطة واحدة، ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 65 نقطة.

تذاع مباراة ليفربول عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا bein Sports Premium1HD، بتعليق المعلق التونسي رؤوف خليف.

التردد: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

يذكر أن فريق ليفربول استطاع تحقيق الفوز في المواجهة الأخيرة على حساب ليستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل بتألق النجم المصري محمد صلاح، في حين فاز أستون فيلان أمام توتنهام بهدفين مقابل هدف.