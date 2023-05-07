مشجعو ليفربول يحتفلون بملكين في يوم واحد.. «صلاح وتشارلز»

تتجه أنظار العالم نحو المملكة المتحدة، حيث الاحتفالات الصاخبة والموسيقى العالية، لِمَ لا وهي مناسبة ضخمة، تحدث على فترات طويلة تصل لعشرات السنين، وهي حفل بتتويج الملك تشارلز الثالث وقرينته كاميلا ملكا لبريطانيا، لكن كان هناك احتفالات من نوع آخر في لندن، مناسبتها مختلفة لكنها أسعدت الكثير من عشاق اللون الأحمر، بطلها شاب مصري بطموحات تصل لعنان السماء، وسببها تحطيم اللاعب المصري نجم ليفربول الإنجليزي لأرقام تاريخية جديدة.

تشارلز ملكًا لبريطانيا

بالرغم من الاهتمام الإعلامي بتتويج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، داخل كنيسة وستمنستر في لندن، والتي ستشهد عرضًا مبهرًا وطقوسًا تاريخية تعود إلى نحو 1000 عام، من ملابس وسيارات ومظاهر احتفالية، لكن الاحتفال بالفرعون المصري من قبل جمهور ليفربول كان هائلًا ومحل اهتمام أيضًا من الإعلام الإنجليزي.

البداية كانت بإحراز «صلاح» هدفا فاز به ليفربول على ضيفه برينتفورد، أمس السبت، ضمن لقاءات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي، منح من خلاله 3 نقاط ثمينة لفريق، تساعده في صراعه على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، ولكن الهدف لم يكن عابرًا هكذا بل كسر به أكثر من رقم قياسي.

«Salah the Egyptian king».. صلاح الملك المصري هكذا هتف مشجعو ليفربول من المصريين والإنجليز المتواجدين في «أنفيلد» لمحمد صلاح بعد العرض المبهر الذي قدمه، واستمر الهتاف له إلى ما بعد انتهاء اللقاء.

صلاح يحطم الأرقام القياسية

هدف «مو» كان الهدف رقم 9 له على التوالي، ليصبح نجم منتخب مصر، أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية على ملعب «أنفيلد»، ويضاف إلى ذلك بلوغه الهدف رقم 30 هذا الموسم في كل البطولات.

كما أن محمد صلاح بهذا الهدف، دخل نادي المائة لـ «الريدز»، لأنه كان الهدف رقم 100 للفرعون المصري على ملعب «أنفيلد»، معقل الفريق اللندني، كما نجح صلاح في معادلة رقم ستيفن جيرارد، صاحب المركز الخامس في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ برصيد 186 هدفًا.

هذه الصدفة الجميلة جعلت جمهور ليفربول هناك يحتفل بتتويجين، الأول للملك تشارلز والثاني لملك الكرة المصري محمد صلاح.