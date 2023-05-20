منسقة حياة كريمة بالإسماعيلية: تنفيذ 135 مشروعا في القنطرة شرق 

قالت الدكتورة فاطمة أبوالوفا منسق عام حياة كريمة بديوان محافظة الإسماعيلية إن المبادرة نجحت في تنفيذ 135 مشروعا متكاملا بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق، شملت محاور البنية التحتية من مياه وغاز وكهرباء واتصالات ووصلات مياه للمنازل وتدخلات طبية وتعليم إلى جانب مشروعات تطوير مراكز الشباب والرياضة ومحور الزراعة والري.

وأضافت أبوالوفا في كلمتها خلال فاعلية المجلس القومي للمرأة لانطلاق تدريبات الرائدات الريفيات أنه تم تنفيذ المشروعات في 16 قرية و37 تابعا تتضمن عددا من العزب.

وأشارت في كلمتها إلى أن القيادة السياسية ومحافظ الإسماعيلية يضعان مبادرة حياة كريمة العملاقة تتلقي كل الدعم لخدمة المجتمع.

وقالت: "المبادرة الوطنية التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي هي مبادرة متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامِحِها، وتنبُع من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني قبل أي شيء آخر".

أبوالوفا: المبادرة تهدف لحفظ كرامة الإنسان

وأوضحت أن مبادرة حياة كريمة أبعد من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضًا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم.

واختتمت أن المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي وكان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية متابعة "المواطن المصري كان هو البطل الحقيقي الذي تحمل كافة الظروف والمراحل الصعبة بكل تجرد وإخلاص وحب للوطن".