«مدير وعظ الإسماعيلية»: الأمانة تقتضي إيقاظ الضمائر في القول والعمل

قال الشيخ أشرف السعيد مدير منطقة الوعظ في محافظة الإسماعيلية إن الأمانة هي شريان الحياة في الكلمة وهي من أجمل الأخلاق الحسنة التي دعت لها الأديان السماوية والمجتمعات المعاصرة من أجل الحفاظ علي سلامة الناس ومنافعهم سواء كانت اقوال أو أعمال.

وأضاف السعيد خلال كلمته في مبادرة فاعلية المجلس القومي للمرأة في الإسماعيلية وانطلاق تدريب الرائدات الريفيات أن المجتمع المصري عاني خلال السنوات الماضية من افتراءات واشعات تناولت الشعوب والحكومات للنيل منها.

وقال: "الأمانة تقتضي دفع الشائعات والافتراءات عن الشعوب والحكومات، وكذلك في العمل لبيان الإيجابيات وإصلاح السلبيات، من تحقيق الوعي والانتماء" فيما دعا المؤسسات والهيئات بالإسماعيلية إلى التعاون والمشاركة فيما يحقق النمو والارتقاء.

مدير وعظ الإسماعيلية: لجان الفتوى تمد يد العون للجميع

وقال مدير وعظ الإسماعيلية إن الأمانة أول مادعى إليها الله عزوجل وجعلها مسئولية تحقق الواجبات والحقوق مشيرا إلى قول الرسول الكريم "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ".

وأشار إلى أن الأمانة تقتضي إيقاظ الضمائر في القول والعمل وتستوعب الإخلاص الذي يتعلق بتحقيق المنافع العامة للناس، مشيرا إلى أن لجان الفتوي تمد يد العون والتعاون للجميع.

وكان قد أطلق المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية فاعلية مكبرة لتدريب الرائدات الريفيات ضمن فعاليات حملة «رسائل بلدي أمانة»، فى كل محافظات مصر ضمن اهتمام القيادة السياسية بقضايا المرأة ودعمها لتبدأ الحملة الممتدة لطرق الأبواب في عدد من قري المحافظة التى تشملها مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية.

وقالت مايبل مكرم المقررة المناوبة للفرع أن المشروع يهدف إلي رفع وعي سيدات القرى بالتطورات التي حدثت لأساليب المعيشة والحياة.