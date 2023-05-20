كل ما تريد معرفته عن بوكليت الشهادة الإعدادية.. يبدأ تطبيقه العام المقبل

قرر الدكتور رضا حجازي وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني، تطبيق نظام البوكليت بامتحانات الشهادة الإعدادية بداية من العام المقبل 2023/2024، وذلك لمواجهة الغش الإلكتروني حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة على جروبات الغش وانضباط سير الامتحانات، وحفاظًا على حقوق الطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن هناك عدة إجراءات سيتم تطبيقها على طلاب الشهادة الإعدادية 2023 لمنع الغش، بالإضافة إلى منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين، فضلا عن زيادة إجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.

تفاصيل بوكليت الشهادة الإعدادية

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل نظام البوكليت المقرر تطبيقه على طلاب الشهادة الإعدادية العام المقبل:

- نظام البوكليت هو دمج الأسئلة والإجابة «الامتحان في نفس ورقة الأسئلة».

- توزيع الأسئلة على عدد صفحات البوكليت ويتم تخصيص مساحة تحت كل سؤال على حسب طبيعة الإجابة.

- نظام البوكليت ليس له صلة بنظام الأسئلة أو مواصفات الورقة الامتحانية للشهادة الإعدادية.

- تم تطبيقه على الثانوية العامة من قبل.

- الهدف من نظام البوكليت منع الغش؛ فنظام البوكليت يصعب على الطالب تصوير جميع الأسئلة لكثرة عددها وخاصة أن الأسئلة موزعة على عدد من الصفحات التي قد تصل إلى 20 ورقة أسئلة.

- تخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية يتم وضعها على البوكليت، ولذلك في حالة تصوير أي صفحة من البوكليت يتم الوصول إلى المسؤول عن التصوير والترويج للأسئلة في الحال.

- يحتوي ظرف الأسئلة على 20 ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول.