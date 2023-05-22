منار فتاة متلازمة داون بدمياط.. تحدت الظروف وحصلت على بطولة في الجري

ولدت منيرة جمال بدران الشهيره بـ«منار» فتاة متلازمة داون، صاحبة الـ21 عاما، ابنة مركز فارسكور بمحافظة دمياط، بمشاكل طبية متعددة مثل ارتخاء في العضلات، وثقب في القلب، وبدأت رحلة التنقل من مركز تطوير الطفل، إلى حضانة خاصة ثم مدرسة، وأجرت عملية تغيير صمام في القلب، إلا أنه رغم كل هذه الظروف والمشاكل الصحية فهي تحب الرسم والمشغولات اليدوية، وممارسة الرياضة، وحصلت على مركز أول جمهورية في رياضة الجري 100م، وشاركت أيضًا في لعبة الكاراتيه والرمح.

أحلام وطموحات منار

وأكدت «منار» في تصريحات لـ«الوطن» أن أحلامها وطموحاتها لا حدود لها، فهي تحلم باليوم الذي تشارك فيه في بطولات دولية، وتمثل مصر عالميًا، وترفع اسم مصر عاليًا، وتحقق في مهارات الرسم والمشغولات اليدوية نجاحات كبيرة، فهي طاقة لا حدود لها.

والدة منار: أسعى لجعلها شخصية اجتماعية

وتقول ناهد المرسي، والدة منار في تصريحات لـ«الوطن» إنها لديها 4 أطفال، بينهم «منار»، والتي اكتشفت إصابتها بمتلازمة داون منذ ولادتها، فكانت لا تبكي مثل أقرانها، أو الأطفال بصفة عامة، ولكننا رضينا بقضاء الله قبل كل شئ، وأخذت عهدًا على نفسي أن أبذل قصارى جهدي مهما يكلفني الأمر، وسأقوم بمساعدتها ودعمها بدلًا من إخفائها خلف الجدران؛ وإبعادها عن العيون، فمنذ أن كان عمرها 6 أشهر ذهبت بها للعديد من مراكز التأهيل، وعلمت أن هناك إحدى المدارس الشهيرة بها قسم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت الأم أن هدفها لم يتوقف عند تعليمها فحسب، بعد أن حصلت على شهادة من أحد المعاهد الفنية، بل كنت تسعى لجعلها شخصية اجتماعية.

دور جمعية الرياضيين في دعم الفتاة

واستكملت والدة الشاب حديثها لـ«الوطن» أن بداية دخولها مجال الرياضة عندما اشتركت بجمعية الرياضيين لمتحدي الإعاقة بدمياط الجديدة، فدعمتها وشجعتها الجمعية وتدربت في رياضة الكاراتيه وحصلت على المركز الأول جمهورية 100م في رياضة الجري، بجانب تميزها في الرسم والمشغولات اليدوية.