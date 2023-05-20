زراعة 240 شجرة زيتون جديدة في طهطا بسوهاج

أعلن عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، زراعة 240 شجرة زيتون جديدة خلال يومين، واستمرار أعمال زراعة وري الأشجار في منطقة مجلس قروي الصفيحة ومجلس قروي الصوامعة غرب بمركز طهطا، وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ومبادرة أحلى وهى خضرة.

استمرار أعمال زراعة وري الأشجار يوميًا

وشهدت المنطقة الصناعية بمجلس قروي نزلة القاضي زراعة 240 شجرة زيتون جديدة خلال يومين، منها 120 شجرة زرعت اليوم، و120 شجرة زرعت اليوم السابق، وذلك تحت إشراف المحاسب عامر عوض، حيث أكد على ضرورة استمرار أعمال زراعة وري الأشجار يوميًا وبصفة مستمرة للحفاظ على اللون الأخضر والبيئة الصحية النظيفة والمظهر الحضاري اللائق، وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية لزراعة الأشجار.

وتمت أعمال زراعة وري الأشجار بناء على تعليمات المحاسب عامر عوض وبإشراف رؤساء المجالس القروية «نزلة القاضي، الصفيحة، والصوامعة غرب»، وسكرتيري القرى، ومسؤولي المنتزهات ومعدات الوحدات المحلية.

تحسين البيئة الطبيعية

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على تحسين البيئة الطبيعية والحفاظ على الموارد الطبيعية في المنطقة، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.

وتشكل هذه الزراعات جزءًا من المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة في جميع أنحاء البلاد، والتي تعد من أبرز المبادرات البيئية التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة.