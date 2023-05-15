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«هيثم» يجمل السطوح بمبادرة «عايزينها خضرا من فوق» ضمن «100 مليون شجرة»

زرع «أوركيد ونرجس وهايسنت».. والأهالي: «صاحب أجمل سطح»

كتب:

 إحسان شعبان
10:50 م | الإثنين 15 مايو 2023
«هيثم» صاحب أجمل سطح فى مصر

«هيثم» صاحب أجمل سطح فى مصر

«اللون الأخضر بحب أشوفه طول اليوم». يقول هيثم رمزى، ابن البحيرة، ويضيف أنه قرر تحقيق رغباته، إذ حول كراكيب سطح منزله إلى جنة خضراء تناطح السحاب، بحسب ما يصف لـ«الوطن»، ليبدأ فى تدشين مبادرة «عايزينها خضرا من فوق».

صاحب المبادرة، أكد أن مبادرته لاقت استحسان العديد من أهالى مدينة دمنهور والمدن المجاورة، إذ بدأ بتلقى العديد من الاتصالات الهاتفية، التى تطلب منه المساعدة فى تحويل أسطح منازلهم إلى حدائق منتجة، كما أن المبادرة لاقت رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعى، إذ لقبه البعض بـ«صاحب أجمل سطح فى مصر». يروى ابن دمنهور أنه صمم سطح منزله، كونه يعمل فى مجال الديكور، وحوَّله إلى حديقة يملأها 150 نوعاً من النباتات المزهرة والمثمرة التى تبعث فى نفسه الهدوء وراحة البال بمجرد النظر إليها، إذ تفضل عيناه النظر إلى اللون الأخضر بشكل دائم. ويضيف أن اهتمامه بزراعة النبات فوق سطح منزله بدأ وقت جائحة «كورونا»، إذ قام بتغطية السطح بنوع من «الشب» لعزله حرارياً، بهدف حماية النباتات بنسبة 60% من أشعة الشمس الحارقة فى الصيف.

ويروى صاحب أجمل سطح فى مصر، كما لقبه أهالى البحيرة، أن من ضمن مزايا زراعة الأسطح والبلكونات، عدم استخدام سماد كيميائى، حفاظاً على البيئة، والاكتفاء باستخدام الأسمدة العضوية الناتجة عن مخلَّفات الطيور، يأتى ذلك فى ظل دعوات العالم للحفاظ على المناخ. «هيثم» أكد أن هناك نباتات تختص بفصل الشتاء، مثل «الأوركيد»، الذى يصل سعر النبتة منه إلى ألف جنيه مصرى، وهناك مجموعة كبيرة من النباتات الشتوية مثل النرجس والهايسنت والتوليب بجميع ألوانه والأمارولس والجلاديولس. وأوضح «هيثم» أن عمله فى زراعة الأسطح أسهم بشكل كبير فى فتح مجالات عمل جديدة له، إذ أقبل على تنفيذ حدائق عديدة، لخبرته فى مجال زراعة الأسطح وتنسيق الألوان.

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بقلم  إحسان شعبان