مقلب قمامة يتحول إلى جنة بأشجار الفاكهة في كفر الشيخ ضمن «100 مليون شجرة»

«لم يكن الأمر سهلاً، لكن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، (100 مليون شجرة)، كانت خطوة الإلهام بالنسبة لنا، لنقوم بتحويل مقلب قمامة إلى جنة على الأرض والمنزرعة بجميع أشجار الفاكهة، ولكن ليس للربح، بل نقوم بعمل شتلات من هذه الأشجار وتوزيعها بالمجان على المزارعين فى قريتنا منشأة سلامة، مركز الرياض، محافظة كفر الشيخ». هكذا روى عثمان الجالى، مزارع من أبناء قرية منشأة سلامة، مركز الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، تفاصيل مبادرة أبناء القرية بتحويل مكب للنفايات إلى حديقة تضم عدداً من أشجار الفاكهة.

«منذ عام تقريباً، عقب مؤتمر المناخ، جاءت لنا الفكرة لتجميل بلدنا وزراعة أشجار مثمرة، والتى تعود على البيئة بالنفع وتسهم فى التغيرات الإيجابية للمناخ، وهو الأمر الذى دفعنا لزراعة أشجار الموز، والعنب، والتين، والنخل، فى مساحة نحو 300 متر، ثم نقوم بتوزيعها على المزارعين بقريتنا والقرى المجاورة مجاناً، وذلك مساهمة منا فى زيادة المسطحات الخضراء، وبالفعل تمكنا من توزيع 3200 شتلة مجاناً فى أقل من 4 أشهر.

محمد فتحى، من أبناء القرية، قال: «نوزع الشتلات على المواطنين، ونقوم بتقليعها وتوزيعها عليهم فى منازلهم دون أى معاناة تذكر، حتى نتمكن من مساعدة الدولة فى زيادة المسطحات الخضراء، وكذلك لكى تصبح قريتنا والقرى المجاورة جميلة وبها الآلاف من الأشجار المثمرة».

الدكتور محمد المحروق، أستاذ البساتين والخضراوات بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، قال إن الفكرة رائعة للغاية، ولها أهداف زراعية تعود بالربح والنفع على المواطنين. وأضاف أن أشجار التين تتم زراعتها «عقل»، فى شهر أمشير من كل عام لتصبح أشجاراً كبيرة، كما أن العنب يتم عمل شتلات منه وزراعته بعد مرور 6 أشهر، فهى أشجار منتجة للشتلات دون عناء.