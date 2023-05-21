حكم كشف الظَهر في الصلاة.. «الإفتاء» توضح

يحدث في بعض الأحيان، أن ينكشف بعض من ظهر المصلي، سواء في صلاة الجماعة أو في الصلاة الفردية، وهي المسألة الجدلية التي يحتار الكثيرون حولها، وما إذا كان ظهور جزء من أسفل الظهر يبطل الصلاة أم لا؟، وهل لو سارع المصلي في لتغطية ظهره حال انكشافه يكفيه ذلك؟

دار الإفتاء توضح

دار الإفتاء المصرية أوضحت، عبر موقعها الرسمي، حكم انكشاف بعض العورة في الصلاة، أو تحديدا عند ظهور جزء من أسفل الظهر، وهو الأمر الشائع بين كثير من المصلين، لذلك ترد عليه الأسئلة بشكل متكرر لدار الإفتاء المصرية.

يجب مراعاة ستر العورة

وفي ذلك قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المسلم أَن يراعي ستر عورته في الصلاة مستحضرًا وقوفه بين يدي الله عز وجل متأدبًا في حضرته.

الانكشاف اليسير

أما في حال حدوث الانكشاف اليسير لبعضِ الظهر أو أثناء الصلاة، فقالت دار الإفتاء المصرية، إن ذلك لا يبطل الصلاة، إذا كان ناسيًا أو غير متعمِّدٍ ولا مُفرِّطٍ في ستر عورته، أو سارَعَ بجذب ثيابه لستر ما انكشف منها.

إعادة الصلاة

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، إنه رغم ذلك، يستحب للمصلي الذي انكشف جزء من عورته أثناء الصلاة، إن يعيد صلاته خروجًا من الخلاف.

وفي نهاية الفتوى، أهابت دار الإفتاء المصرية بالأئمة والعلماء ضرورة تنبيه المصلين على هذا الأمر الذي يَغْفُل عنه كثيرٌ من الناس في هذه الأيام.