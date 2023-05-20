مواقيت الصلاة اليوم السبت 20 مايو
كتب:
هبهَ وهـدان
02:21 ص | السبت 20 مايو 2023
مواقيت الصلاة
استعرضت الهيئة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم السبت الموافق 20 مايو في المحافظات المختلفة، التي يحرص قطاع عريض من المصلين على متابعتها بشكل يومي، لإقامة الفروض في مواقيتها.
وفي التقرير التالي، نعرض مواقيت الصلاة اليوم السبت في محافظات مصر، وفقا لما نشرته الهيئة المصرية للمساحة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.
مواقيت الصلاة اليوم
جاءت مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية اليوم السبت، كما يلي:
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
موعد أذان الفجر: 4:18 صباحًا
موعد أذان الظهر: 12:52 مساء
موعد أذان العصر: 4:28 مساءً
موعد أذان المغرب: 7:44مساءً
موعد أذان العشاء: 9:14 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
موعد أذان الفجر: 4:19صباحًا
موعد أذان الظهر: 12:57مساء
موعد أذان العصر: 3:36 مساءً
موعد أذان المغرب: 7:52مساءً
موعد أذان العشاء: 9:23مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر
موعد أذان الفجر: 4:27 صباحا
أذان الظهر: 12:46صباحًا
أذان العصر: 4:13مساءً
أذان المغرب: 7:30مساءً
أذان العشاء: 8:54 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة أسوان
موعد أذان الفجر: 4:31 صباحًا
أذان الظهر: 12:45صباحًا
أذان العصر: 4:08مساءً
أذان المغرب: 7:26مساءً
أذان العشاء: 9:49 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج
موعد أذان الفجر: 4:29 صباحا
أذان الظهر: 12:50مساء
أذان العصر: 4:19مساءً
أذان المغرب: 7:26مساءً
أذان العشاء: 9:01 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة دمياط
موعد أذان الفجر: 4:11 صباحًا
أذان الظهر: 12:49مساء
أذان العصر: 4:29مساءً
أذان المغرب: 7:45 مساءً
أذان العشاء: 9:16مساءً.
مواقيت الصلاة في محافظة قنا
موعد أذان الفجر: 4:26 صباحًا
أذان الظهر: 12:46صباحًا
أذان العصر: 4:14مساءً
أذان المغرب: 7:31مساءً
أذان العشاء: 8:55 مساءً.