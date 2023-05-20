مواقيت الصلاة اليوم السبت 20 مايو

استعرضت الهيئة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم السبت الموافق 20 مايو في المحافظات المختلفة، التي يحرص قطاع عريض من المصلين على متابعتها بشكل يومي، لإقامة الفروض في مواقيتها.

وفي التقرير التالي، نعرض مواقيت الصلاة اليوم السبت في محافظات مصر، وفقا لما نشرته الهيئة المصرية للمساحة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية اليوم السبت، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:18 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:52 مساء

موعد أذان العصر: 4:28 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:44مساءً

موعد أذان العشاء: 9:14 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:19صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:57مساء

موعد أذان العصر: 3:36 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:52مساءً

موعد أذان العشاء: 9:23مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:27 صباحا

أذان الظهر: 12:46صباحًا

أذان العصر: 4:13مساءً

أذان المغرب: 7:30مساءً

أذان العشاء: 8:54 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:31 صباحًا

أذان الظهر: 12:45صباحًا

أذان العصر: 4:08مساءً

أذان المغرب: 7:26مساءً

أذان العشاء: 9:49 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:29 صباحا

أذان الظهر: 12:50مساء

أذان العصر: 4:19مساءً

أذان المغرب: 7:26مساءً

أذان العشاء: 9:01 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:11 صباحًا

أذان الظهر: 12:49مساء

أذان العصر: 4:29مساءً

أذان المغرب: 7:45 مساءً

أذان العشاء: 9:16مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:26 صباحًا

أذان الظهر: 12:46صباحًا

أذان العصر: 4:14مساءً

أذان المغرب: 7:31مساءً

أذان العشاء: 8:55 مساءً.