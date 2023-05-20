الشيخ عبدالخالق عطيفي عبر قناة الناس: صلة الرحم تقترن بخشية الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة

قال الشيخ عبدالخالق عطيفي خريج أكاديمية الداعية المعاصر ووكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، إن صلة الأرحام يترتب عليها أمورا كثيرة دلنا علينا الله عز وجل، فقرن الله وصل الرحم بخشيته والخوف من حسابه والصبر عن محارمه، وقرن كل ذلك بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.

أصحاب الضمائر الحية

وأضاف «عطيفي»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «آيات بينات»، على قناة «الناس»، أنّ الله جعل ذلك كله من فعل أولي الألباب، أي أصحاب العقول وأصحاب الأرواح الحية والضمائر اللينة الجميلة الطيبة الطيعة، ووعد من يفعل كل ذلك بأنه سيدخلهم الجنة مصداقا لقوله تعالى «ولهم عقبى الدار».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.