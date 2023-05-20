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مجموعة السبع تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لاتخاذ خطوات لبناء الثقة

كتب:

أ ش أ
10:10 م | السبت 20 مايو 2023
المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

دعا قادة دول مجموعة السبع، اليوم السبت، الفلسطينيين والإسرائيليين إلى اتخاذ خطوات لبناء الثقة لتحقيق حل الدولتين.

وقال القادة المجتمعون في هيروشيما باليابان في بيان مشترك اليوم، إنه على الفلسطينيين والإسرائيليين الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب؛ بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية والتحريض على العنف.

مواصلة دعم الاقتصاد الفلسطيني

وأكد القادة، أنهم سيواصلون دعم الاقتصاد الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وتضم مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى؛ كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. 

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