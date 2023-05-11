وزير خارجية الأردن: يجب احترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس ‏بالكامل ‏

أكد أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، دعم المملكة الأردنيه لجهود جمهورية مصر ‏العربية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقال إن «موقف مصر الدائم كان له دور وأثر دائم ‏في وقف التدهور خلال أوقات سابقة، ونأمل تحقيق أهدافه مرات أخرى»، وتابع أن «‏الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، والمقدسات الإسلامية والمسيحية، يجب ‏أن يُحترم بالكامل». ‏

وأضاف وزير الخارجية الأردني، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية ‏مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، عقب الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية ‏السلام، أذاعته قناة «إكسترا نيوز» اليوم الخميس، أن الانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات الإسلامية ‏والمسيحية سيفجر دوامات جديدة من العنف لا يريدها أحد، لافتًا إلى أن العاهل الأردني، الملك ‏عبدالله الثاني، هو الوصي على المقداسات الإسلامية والمسيحية، واستطرد قائلاً: «نحن ‏نأخذ هذه المسؤولية بجدية كاملة من أجل حماية الهوية العربية والإسلامية ‏والمسيحية للقدس، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم».‏

وأكد على أن حماية المقداسات العربية الإسلامية والمسيحية، فضلاً عن حماية ‏الوضع القانوني والتاريخي القائم، يُعد حماية للسلام والهدوء، كون لا شئ قادر على ‏تفجير الأمور مثل القدس ومقدساتها، وأضاف: «إذا ما أخذنا بعين الاعتبار البيئة ‏الشاملة الآن، فهناك دائماً انفجار يحتاج إلى شرارة، والقدس يمكن أن تكون هذه ا‏لشراراة إذا لم تحترم المقدسات الإسلامية والمسيحية، ولم يتم الحفاظ على الوضع ‏التاريخي والقانوني القائم للمقدسات».‏

وتابع وزير الخارجية الأردني بقوله: «نريد حماية الحق في العيش بأمن وسلام، ونعرف ما الذي يحققه وما ‏الذي يدفع للعنف، وبالتالي نعمل على وقف كل ما يدفع باتجاه العنف والتصعيد، ‏وإيجاد الفرص لكل ما يمكن أن يسهم في العملية السلمية».‏