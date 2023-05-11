وزير خارجية الأردن: يجب احترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس بالكامل
كتب:
يارا أشرف وهانى حسن
04:11 م | الخميس 11 مايو 2023
وزير الخارجية الأردني
أكد أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، دعم المملكة الأردنيه لجهود جمهورية مصر العربية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقال إن «موقف مصر الدائم كان له دور وأثر دائم في وقف التدهور خلال أوقات سابقة، ونأمل تحقيق أهدافه مرات أخرى»، وتابع أن «الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، والمقدسات الإسلامية والمسيحية، يجب أن يُحترم بالكامل».
وأضاف وزير الخارجية الأردني، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، عقب الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام، أذاعته قناة «إكسترا نيوز» اليوم الخميس، أن الانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات الإسلامية والمسيحية سيفجر دوامات جديدة من العنف لا يريدها أحد، لافتًا إلى أن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، هو الوصي على المقداسات الإسلامية والمسيحية، واستطرد قائلاً: «نحن نأخذ هذه المسؤولية بجدية كاملة من أجل حماية الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم».
وأكد على أن حماية المقداسات العربية الإسلامية والمسيحية، فضلاً عن حماية الوضع القانوني والتاريخي القائم، يُعد حماية للسلام والهدوء، كون لا شئ قادر على تفجير الأمور مثل القدس ومقدساتها، وأضاف: «إذا ما أخذنا بعين الاعتبار البيئة الشاملة الآن، فهناك دائماً انفجار يحتاج إلى شرارة، والقدس يمكن أن تكون هذه الشراراة إذا لم تحترم المقدسات الإسلامية والمسيحية، ولم يتم الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات».
وتابع وزير الخارجية الأردني بقوله: «نريد حماية الحق في العيش بأمن وسلام، ونعرف ما الذي يحققه وما الذي يدفع للعنف، وبالتالي نعمل على وقف كل ما يدفع باتجاه العنف والتصعيد، وإيجاد الفرص لكل ما يمكن أن يسهم في العملية السلمية».