سياسي فلسطيني لـ«القاهرة الإخبارية»: قضيتنا كانت حاضرة بقوة في قمة جدة

قال جهاد الحرازين، المحلل السياسي الفلسطيني، إن إعلان جدة استحوذت من خلاله القضية الفلسطينية على مجمل الكلمات التي كان لها دور كبير بأن تكون حاضرة كقضية أساسية مركزية أمام القادة العرب، موضحًا أن الإعلان تضمن أكثر من 105 نقاط متعلقة بالمشروع الفلسطيني التي تصب جميعها في مصلحة القضية الفلسطينية.

الدول العربية تقف بجانب الشعب الفلسطيني

وأضاف «الحرازين»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن إعلان جدة جمع كل الدول العربية بما فيها الجمهورية العربية السورية التي عادت بعد 12 عاما، ووقفت الدول جميعها بجانب الشعب الفلسطيني، إذ أن قرارات القمة ساندت الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المحلل السياسي الفلسطيني، أن هذا الإعلان كان بمثابة بارقة أمل لكل أبناء الشعب الفلسطيني والوطن العربي، لافتًا إلى أنه في حالة لم الشمل العربي سيتفرغ كل العرب لدعم القضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.