الأمين المساعد للجامعة العربية يشيد بدور السعودية في دعم الشعب الفلسطيني

أشاد الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراض المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في ظل هذه الظروف على المستويات العربية والإقليمية والدولية، مؤكدا أن المملكة لها دور مهم في نقل الواقع العربي إلى مرحلة جديدة بوحدة الموقف والأداء والتنسيق.

واعتبر السفير سعيد أبو علي - في تصريح لوكالة الأنباء السعودية «واس»، اهتمام المملكة بالقضية الفلسطينية، استمرارًا لمواقفها التاريخية في دعم الكفاح العادل للشعب الفلسطيني، ونُصّرَة القضية الفلسطينية، وخاصة في ظل هذه الظروف المصيرية التي تمر بها.

وأشار إلى أن القمم العربية في دورات انعقادها المتتالية تولي القضية الفلسطينية أولوية خاصة، ارتباطًا بمحورية القضية الفلسطينية كونها القضية المركزية للأمة العربية من جهة، وارتباطًا بالظروف بالغة الصعوبة التي تعانيها القضية الفلسطينية في هذا الوقت تحت وطأة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني الذي يستهدف وجود وحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، معتبرًا أنها تحدٍ جسيم تواجهه الأمة العربية دفاعًا عن القضية الفلسطينية ونصرة لها.

وقال إن القضية الفلسطينية كعادتها تحتل المكانة والأولوية الأولى، وتتصدر أعمال القمة العربية، وسيصدر عن هذه القمة ما يعبر عن قوة الموقف العربي انتصارًا للقضية الفلسطينية، وأيضًا ما يدعم نضال الشعب الفلسطيني بكل المستويات التي يحتاجها نضال هذا الشعب في تلك المرحلة.

شدد على أهمية وحدة الموقف العربي والعمل المشترك تجاه القضايا العربية، وأهمية قوة هذا الموقف وكل ما من شأنه المساعدة على شطب الخلافات العربية، وتنقية الأجواء، وتعزيز وحدة الصف والموقف العربي، بما يدعم القضية الفلسطينية.