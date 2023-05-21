وفود ملتقى عام الشباب العربي 2023 ترسل برقيات شكر للرئيس السيسي (صور)

أعلنت الوفود المشاركة بملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية عن توصيات الملتقي، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال حفل ختام فعاليات ملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية.

الملتقى نظمته الوزارة ممثلةً في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الوزير (الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات) ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، خلال الفترة من 16-21 مايو الجاري بمدينة الغردقة، ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

توصيات ملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية

وأعلنت توصيات الملتقي المشاركة أمنية بدر الدين من اليمن، وجاءت كالتالي:

تتقدم الوفود العربية المشاركة بالشكر والتقدير الي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب علي تنظيم هذا الملتقي المتميز، وتوفير كل الإمكانات لإنجاحه، بما أتاح الفرص للتعارف والتقارب بين شباب الوطن العربي، وكل الأمنيات الطيبة في دعم استمرار هذا الملتقي، ودعمه من المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، في ضوء تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والعمل على الارتقاء بعوامل جودة الحياة.

عقد الملتقى بالتناوب بين الدول العربية

وجاءت التوصيات كما يلي:

أولاً: استمرارية الملتقى العربي للتنمية الرياضية على أن يُعقد سنويا بالتناوب بين الدول العربية.

ثانياً: تشكيل أمانة عامة للملتقي يقع عليها التنسيق بين الهيئات الأعضاء في كل ما يخص الملتقي العربي.

ثالثاً: على الأمانة العامة التأكيد والتنسيق لأهمية وضع ضوابط للمشاركين.

رابعاً: استحداث منصة كياني العربية على غرار منصة كياني المصرية.

خامساً: وضع أجندة عربية مجمعة لأنشطة التنمية الرياضية والرياضة للجميع في كل الدول العربية.

سادساً: ضرورة مشاركة الاتحادات العربية المعنية بالتنمية الرياضية (الاتحاد العربي للرياضة للجميع والاتحاد العربي لإعداد القادة ومن في حكمهم.

برامج تأهيلية للعاملين في مجال التنمية الرياضية

سابعاً: ضرورة تنفيذ برامج تأهيلية للعاملين في مجال التنمية الرياضية.

ثامناً: تحديد موعد ثابت ليكون اليوم العربي للرياضة للجميع.

وفي ختام التوصيات رفع المشاركون برقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي مصر على تفضله برعاية الملتقى.

تضمن حفل الختام حفلاً فنياً للمطرب الشاب أحمد جمال، وفقرات لـ الفنون الشعبية، وتم تكريم رؤساء الوفود المشاركة بالملتقى.

شهد حفل الختام الدكتورة سونيا عبدالوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، الدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي، محمود عبدالعزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية، حسن خلف مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

كما حضر حفل الختام نخبة من المحاضرين بالملتقي وهم الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور حسين السمري عضو اللجنة العلمية ورئيس قطاع التربية الرياضية كلية التربية الرياضية بالهرم، الدكتور أشرف الميداني الأمين العام للاتحاد العربي لإعداد القادة.

جدير بالذكر أنَّ ملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية يشارك فيه وفود 16 دولة عربية وهي: السودان، قطر، الإمارات، ليبيا، الأردن، لبنان، الجزائر، الصومال، موريتانيا، فلسطين، اليمن، الكويت، العراق، تونس المغرب) بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة للملتقي.