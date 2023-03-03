فرقة الفنون الشعبية تهدي أشرف زكي تمثالا بعد فوزه بمقعد نقيب الممثلين

أهدت فرقة الفنون الشعبية، تمثالًا للفنان أشرف زكي، بعد فوزه في انتخابات نقابة المهن التمثيلية، بمقعد النقيب للمرة الخامسة.

فوز أشرف زكي بمنصب نقيب المهن التمثيلية

فاز الفنان أشرف زكي بمنصب نقيب المهن التمثيلية، على حساب أحمد السيد وحلمي فودة، حسبما أعلنت اللجنة المشرفة انتخابات نقابة الممثلين 2023، نتائج عملية التصويت التي أجريت اليوم في نادي النقابة.

أعضاء مجلس إدارة المهن التمثيلية الجدد

وترشح على مقعد أعضاء مجلس إدارة المهن التمثيلية، 12 شخصًا، وهم: إيهاب فهمي، نهال عنبر، أشرف طلبة، عفاف رشاد، حكمت عاطف، علي كمالو، محمد عاشور، لقاء سويدان، هند عاكف، أحمد بدير، محمد صلاح آدم، وصلاح طافش.

وفاز 6 أعضاء بمقاعد العضوية، وهم: إيهاب فهمي، نهال عنبر، أحمد بدير، عفاف رشاد، علي كمالو، أشرف طلبة.