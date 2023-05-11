مساعد وزير الشباب والرياضة: تنفيذ 6 برامج ضمن «عام الشباب العربي»

أكد الدكتور عبدالله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، اهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمؤسسات العاملة في مجال العمل الشبابي، والاهتمام والرعاية بالكيانات الشبابية التنموية التي تسهم بشكلٍ كبير مع الوزارة في الاستثمار في الفرد وتنمية المجتمع.

الباطش: نهتم بالكيانات الشبابية التنموية

ونوّه «الباطش»، في مؤتمر «شباب قادرون» بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، في إطار فعاليات عام الشباب العربي 2023، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالجهود المبذولة من «شباب قادرون» في تأهيل الشباب، والقاعدة الكبيرة في المحافظات التي تضم كوادر شبابية، مؤكدًا أنّ وزارة الشباب والرياضة نفذت 6 برامج ضمن عام الشباب العربي من بين 44 نشاطًا بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأشاد الباطش بمبادرة «تدريب مليون شاب عربي»، التي أطلقتها مؤسسة قادرون، والتي سيتم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لإدراجها ضمن فعاليات عام الشباب العربي.

منال جمال: الاهتمام بتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي

من جهتها أكدت منال جمال رئيس الإدارة المركزية لـ تمكين الشباب، اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ برامج تدريبية منها برامج التمكين الاقتصادي، والتي تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، نوّهة بالتنسيق مع جميع الجهات التي تقدم برامج تدريبية تخدم الشباب في كل المجالات، وجاءت المحاور الرئيسية للمؤتمر متضمنة محورًا عامًا الشباب العربي، والشباب والتحول الرقمى، الهوية المتكاملة للشباب العربى.

ويهدف المؤتمر إلي نشر الوعي الوطني والقومي وتعزيز الهوية العربية وثقافة الانتماء، ودمج الشباب في مبادرات المؤسسة، وتنفيذ مشروعات مجتمعية في ظل عام الشباب العربي، وبناء قيادات شبابية، والتركيز على ثقافة المسؤولية المجتمعية لديهم والعمل التطوعي، إضافة إلى تطوير قدرات الشباب المصري والعربي لمواكبة التطورات في المجال التكنولوجي وتأهيلهم لسوق العمل.

حضر المؤتمر اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ومنال جمال رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، ووائل محمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة قادرون.