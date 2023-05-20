البحرين تقرر استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، أن المملكة قررت استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء، مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تعزيزاً للعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والاحترام المتبادل.

وجاء في بيان عاجل لوزارة الخارجية، قبل قليل، ووفقاً لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

يأتي إعلان مملكة البحرين عن قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية اللبنانية، على مستوى السفراء، بعد يوم من انعقاد القمة العربية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بحضور عدد كبير من الرؤساء والقادة العرب.