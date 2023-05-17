وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه الأردني والمغربي سبل تعزيز العلاقات

بحث وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مدينة جدة اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن، الدكتور أيمن الصفدي، علاقات الأخوة الوطيدة التي تجمع بين البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين، والتأكيد على الحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين على الأصعدة كافة خدمة للمصالح المشتركة.

لقاء على هامش القمة

وذكرت وكالة أنباء البحرين «بنا» أنه جرى أيضاً، خلال اللقاء، الذي عُقد على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية الـ32، في جدة بالمملكة العربية السعودية، مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

العلاقات التاريخية بين المغرب والبحرين

وفي السياق ذاته، بحث الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج بالمغرب، ناصر بوريطة، مسار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البحرين والمغرب، وسبل تنمية التعاون المشترك بين الجانبين لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.