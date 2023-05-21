شعبة الأجهزة الكهربائية: «مفيش أوفر برايس».. وبرلماني: أزمتنا الحقيقية مع التجار

رد أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية باتحاد الغرف التجارية، على طلبات إحاطة بشأن الزيادات غير المبررة في أسعار الأجهزة الكهربائية.

أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية

وقال خلال حواره ببرنامج من مصر، المذاع على قناة سي بي سي، إنه لا وجود لظاهرة الأوفر برايس في الأجهزة الكهربائية، ولكن ربما يرجع الأمر لجشع بعض التجار.

وواصل: «هناك بعض المحلات التي تستغل عدم توافر بعض السلع والمنتجات والأجهزة الكهربائية وترفع أسعارها، ولكن ليس أوفر برايس، وإنما طمع من بعض التجار».

أسعار المنتجات

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار والنقل البحري، كما أن هذه البضائع تظل في المواني المصرية بالشهرين وأكثر.

وناشد المستهلكين بضرورة طلب الفاتورة خلال عملية الشراء مع دفع الضريبة المستحقة.

وواصل: «أطالب المستهلك بالحصول على الفاتورة، والتأكد من أن السعر هو السعر الرسمي، وبخلاف ذلك يجب التقدم ببلاغ على الفور».

الزيادات غير المبررة

فيما حذر الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، من الزيادات غير المبررة في أسعار الأجهزة الكهربائية، مضيفًا: «هناك أوفر برايس على أسعار الأجهزة الكهربائية».

وطالب وزارة التموين بتشديد الرقابة على الأسواق، وأن لا يتوقف الأمر على الشكاوي، مضيفًا: «الوزارة عليها النزول للشارع والوصول للاماكن والمعارض، وأزمتنا الحقيقية مع التجار».